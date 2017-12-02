تأهل إلى الأدوار النهائية في بطولة تايلند الدولية الأولى للصم في كرة القدم صالات تحت 18 سنة، كل من منتخبات: ألمانيا وروسيا من المجموعة الأولي، وأوزباكستان والسويد من المجموعة الثانية التي كانت تضم منتخبنا الوطني للصم والذي جاء بالمركز الثالث بالمجموعة ويلاقي المنتخب التايلندي علي المركزين الخامس والسادس في البطولة، هذا وسوف يقام اليوم مباراة المركزين الثالث والرابع وتقام المباراة النهائية غدا الأحد لتحديد الفريق البطل والذي سيحصل على كأس البطولة والمرشح له المنتخب الألماني للصم.

وقال عضو مجلس الإدارة ومدير الفريق عيدان السهلي المشارك في البطولة إن منتخبنا للصم قد واجه بعض الصعوبات في هذه البطولة لكثرة الإصابات التي كانت بشكل غير طبيعي وخاصة أن الفريق كان لا يملك عددا كافيا من اللاعبين الاحتياط.

وشكر السهلي جميع اللاعبين ومدرب الفريق علي الأداء المميز بغض النظر عن سوء الحظ الذي صادف الفريق في النتائج خلال المباريات التي خاضها خصوصا مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السويدي الذي كان منتخبنا متقدما حتى الدقائق الخمسة الأخيرة من المباراة بنتيجة 1/2 لولا طرد لاعب وإصابة أخر حيث تحولت النتيجة بعدها بفوز السويد بنتيجة 5-2.

وأشاد السهلي بدعم رئيس النادي ورئيس الوفد المشارك إسماعيل كرم خلال المنافسات، ووعد بتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة للصم قاريا ودوليا.