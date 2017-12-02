حقق الاتحاد فوزا صعبا على مضيفه الاتفاق 2-1 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم. وتقدم الاتفاق أولا بواسطة السلوفاكي فيليب كيش (5)، وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق التونسي احمد العكايشي (55 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة عبر عبدالعزيز واصلي الذي سجل خطأ في مرمى فريقه (90).

ورفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم الى المركز السادس في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 11 نقطة وتراجع الى المركز الحادي عشر. وعاد الباطن بـ 3 نقاط ثمينة إثر فوزه على الفيصلي 1-0 على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

سجل الهدف الوحيد البرازيلي جوناثان بينتيس (5) فرفع الباطن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي الفيصلي رابعا برصيد 19 نقطة. واستعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد فوزه على التعاون 2-1 على ستاد الامير فيصل بن فهد في الرياض.

سجل للشباب الجزائري محمد بن يطو (17) وهتان باهبري (33)، وللتعاون السوري جهاد الحسين (80). ورفع الشباب رصيده إلى 13 نقطة وتقدم الى المركز التاسع مؤقتا، فيما تراجع التعاون الى الثامن بنفس الرصيد.