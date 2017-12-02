الزمالك يواجه الرجاء في الإسكندرية

القاهرة - سامي عبدالفتاح

قال أسطورة الكرة المصرية ورئيس الأهلي الجديد محمود الخطيب إنه فخور بالجمعية العمومية للقلعة الحمراء، التي كلفته برئاسة النادي مع قائمته، مؤكدا رفضه لأي تصفية للحسابات، وأن منافسه محمود طاهر من الشخصيات التي أعطت للنادي الكثير، رئاسة الأهلي في حد ذاتها شرف كبير لأي شخص، ومن الضروري أن نعمل جميعا من أجل مصلحة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

فاز محمود الخطيب بمقعد رئاسة النادي الأهلي، بعد تغلبه على منافسه محمود طاهر، رئيس النادي السابق، في الانتخابات التي جرت أول من أمس.

وحسم الخطيب الانتخابات بواقع 20956 صوتا، مقابل 13182 صوتا لصالح طاهر، ليترأس النادي حتى عام 2021.

وفازت قائمة الخطيب بالكامل، بعدما تفوق جوهر نبيل في اللحظات الأخيرة، على هاني سري الدين، مرشح قائمة طاهر.

واقتنص العامري فاروق منصب نائب رئيس النادي، على حساب م.مصطفى فهمي، كما حصل خالد الدرندلي على أمانة الصندوق، على حساب كامل زاهر.

وحصد مقاعد العضوية فوق السن كل من: خالد مرتجي، وإبراهيم الكفراوي، ورانيا علواني، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، وجوهر نبيل، كما فاز الثلاثي مهند مجدي، ومحمد سراج، ومحمد الجارحي، بمقاعد العضوية تحت السن.

وأكد المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجي، أن محمود الخطيب أسطورة، ويستحق رئاسة القلعة الحمراء، وهو كلمة السر في تفوق القائمة في انتخابات النادي.

وأضاف مرتجي، أن المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر، قدم الكثير من أجل خدمة النادي الأهلي، موضحا أن الأخير أعطى للأحمر، الكثير في وقت صعب.

وأشار مرتجي إلى أن المجلس الجديد سيكون له طموحات وأفكار من أجل خدمة القلعة الحمراء.

وصباح أمس الجمعة، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي برئاسة المستشار أحمد موسى النتائج النهائية للانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود الخطيب، بمنصب رئيس النادي الأهلي، عن جدارة.

وأكدت اللجنة القضائية أن عدد الحضور 36993، والأصوات الصحيحة 34139، الأصوات الباطلة 2746 صوتا.

ويظهر اليوم محمود الخطيب مع قائمته في ستاد القاهرة لحضور أول مناسبة للمجلس الجديد وهي مباراة الأهلي مع انبي في الجولة الثانية عشرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت.

تسبقها في الرابعة عصرا مباراة طنطا مع الأسيوطي، ثم لقاء الزمالك مع الرجاء في ستاد الاسكندرية.