الرياض - خالد المصيبيح

عاد الهلال الى المشاركة في الدوري السعودي بعد غياب ثلاث جولات وحقق فوزا معنويا على الاهلي ازال به آثار خسارته نهائي بطولة الاندية الآسيوية وصالح جماهيره بالفوز والعودة على المنافسة بقوة وباتت نقطة واحدة فقط تفصله عن الاهلي المتصدر وللهلال 3 لقاءات مؤجلة سيكفل الفوز بواحدة منها اعتلاؤه الصدارة وقدم الهلال والاهلي مباراة مثيرة وقوية تبادلا في الشوط الاول السيطرة واهدرت عدة فرص من الجانبين الا ان الشوط الثاني شهد افضلية للهلال الذي سجل هدفين عن طريق لاعبه سالم الدوسري 68 و76 واصبح للهلال 24 نقطة مقابل 25 للاهلي.

وفي المدينة حقق أحد الصاعد هذا الموسم فوزه الثالث في المسابقة وابتعد نسبيا عن المراكز المتأخرة عندما وصل للنقطة 12 وفي المركز العاشر وجاء فوزه الاخير على حساب القادسية الذي واصل اهدار النقاط وتراجع في الترتيب ويدين الاحديون بالفوز للاعبهم الشاب رائد الغامدي الذي سجل الهدف الاول ثم تسبب بضربة جزاء نفذها البرازيلي لويز ادواردو في الشوط الاول فيما لم يسعف هدف القادسية الذي تحقق في الدقيقة 89 الفريق في ادراك التعادل.