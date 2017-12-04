القاهرة - سامي عبدالفتاح

في ليلة واحدة، قفز فريق النادي الأهلي إلى المركز الثاني في قائمة الترتيب لجدول الدوري المصري لكرة القدم، وتراجع فريق الزمالك الى الترتيب الخامس، بعد أن حقق الأهلي الفوز 4 ـ 1 على إنبي في الجولة 12، بينما أفلت الزمالك من هزيمة جديدة أمام الرجاء، وانتزع تعادلا مثيرا في ختام الجولة نفسها، وانتهى اللقاء بالتعادل 1 ـ 1، وهي نتيجة أحدثت زلزالا في القلعة البيضاء، بعد أن فقد الفريق 14 نقطة في 11 مباراة.

يذكر أن للأهلي 4 مباريات مؤجلة، وللزمالك مباراة واحدة مؤجلة.

وسجل رباعية الأهلي سعد الدين سمير والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ في الدقائق 28 و39 و54 و90+3 من عمر اللقاء، بينما سجل إنبي هدفه عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 43.

وواصل الأهلي زحفه إلى قمة مسابقة الدوري، حيث تقدم الفريق الأحمر للمركز الثاني برصيد 22 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة بقيادة مديره حسام البدري، بينما تجمد رصيد إنبي عند 15 نقطة في المركز السابع بقيادة مديره الفني إيهاب جلال.

فيما سجل للرجاء صالح موسى في الدقيقة 17 وأحرز الكونغولي كاسونجو في الدقيقة 73 هدف الزمالك، ورفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس بقيادة مديره الفني المونتينجري نيبوشا، بينما رفع الرجاء رصيده بقيادة مديره الفني عماد النحاس إلى 6 نقاط في المركز الأخير.

وفي مفاجأة أخرى، أسقط فريق الأسيوطي سبورت مضيفه طنطا بفوز بنتيجة 2 - 1.

ورفع الأسيوطي رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طنطا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

بطولة العالم لرفع الاثقال

حصدت مصر 4 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما تألق محمد إيهاب وانتزع الميداليات الثلاث في وزن 77 كيلوغراما، كما نجحت سارة سمير في حصد ذهبية جديدة عندما أحرزت لقب وزن 69 كيلوغراما في رفعة النطر.