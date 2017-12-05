بيروت - ناجي شربل

تجاوز النجمة أزمته على صعيد الجهاز الفني، وأعاد الأمور إلى نقطة البداية في الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم، وتقدم إلى مركز الوصيف خلف العهد المتصدر وحامل اللقب بفارق نقطة، بفوزه على طرابلس 3 - 1 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب صيدا البلدي في ختام المرحلة العاشرة.

وكان العهد افتتح المرحلة بفوز على الراسينغ بيروت 1 - 0 بهدف للغاني عيسى يعقوبو برأسه. وأفلت من الخسارة بعد تألق الراسينغ في الشوط الثاني.

بدوره، استعاد الأنصار بريقه وعاد من ملعب المرداشية في زغرتا بالنقاط الثلاث، بفوزه على مضيفه السلام زغرتا 1 - 0، سجلها السنغالي الحاج مالك. وأهدر عمر زين الدين ركلة جزاء للسلام، حارما إياه التقدم في المباراة.

في حين تعادل الوصيف السابق الصفاء مع النبي شيت 1 - 1، والاخاء الأهلي مع الشباب العربي، وفاز التضامن صور على الإصلاح البرج الشمالي 1 - 0.