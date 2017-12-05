القاهرة - سامي عبدالفتاح

بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضرباته الانتقامية من لاعبيه وجهاز الكرة، فوقع غرامات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول، بعد النتائج السلبية في الدوري وآخرها التعادل مع الرجاء بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشرة من البطولة، وقرر منصور خصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق، في ظل استمرار النتائج السلبية، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري مبكرا.

وأعلن منصور عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بعد تقدم الثلاثي طارق يحيى، ومدحت عبد الهادي، وحسين السيد باستقالاتهم من مناصبهم خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف رئيس النادي عن قراره بضم نبيل محمود الشهير بـ «رامبو» للجهاز الفني في منصب المدرب العام لمعاونة المونتنيجري نيبوشا المدير الفني الحالي، مع إمكانية الاستعانة بمدرب أجنبي يختاره المدير الفني للفريق، وأن أيمن حافظ سيشغل بجوار منصبه المدير الإداري، منصب مدير الكرة للفريق.

وسيلتقي الزمالك وحرس الحدود، يوم الخميس المقبل في دور الـ 16 من بطولة الكأس، ونجح الزمالك في التأهل إلى هذا الدور بعد أن أقصى المنيا، بالفوز عليه بهدف نظيف سجله كاسونجو.

وفي سباق الدوري والجولة الـ 12، حصد فريق سموحة فوزا مهما على حساب مضيفه المقاولون العرب بثلاثية دون رد، وسجل ثلاثية سموحة حسام حسن ومحمد حمدي زكي وناصر ماهر، في الدقائق 17 و24 و66 من عمر المباراة، التي شهدت أداء باهتا، وأخطاء ساذجة من حارس المقاولون أحمد عربي.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني المؤقت ميمي عبد الرازق، إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 19 نقطة، ليتراجع للمركز السادس بفارق الأهداف.

وفرض بتروجيت، التعادل السلبي على ضيفه الإسماعيلي، ليفقد الإسماعيلي بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة ويصل للنقطة 27، في صدارة ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد بتروجيت بقيادة مدربه محمد يوسف، إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

قدم الإسماعيلي أحد أقوى عروضه رغم التعادل، وأهدر لاعبوه عدة فرص على مرمى بتروجيت، وسط تألق الحارس علي فرج الذي ظهر بمستوى رائع.

وحقق الاتحاد السكندري، فوزا مستحقا على ضيفه وادي دجلة برباعية، وأعلن ميدو المدير الفني لوادي دجلة استقالته من تدريب الفريق.