يواجه الجزيرة بطل الدوري الاماراتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية 2017 لكرة القدم التي تحتضنها ابوظبي حتى 16 ديسمبر، لقطع الخطوة الاولى نحو تحقيق حلمه بلقاء ريال مدريد بطل اسبانيا واوروبا في نصف النهائي.

يشارك في البطولة سبعة اندية، اضافة الى الجزيرة ممثل الدولة المستضيفة، الابطال القاريون على مستوى الاندية، وهي ريال مدريد (اوروبا)، وغريميو البرازيلي (اميركا الجنوبية)، والوداد البيضاوي المغربي (افريقيا) واوراوا ريد دايموندز الياباني (اسيا) واوكلاند سيتي (اوقيانوسيا) وباتشوكا المكسيكي (الكونكاكاف).

ويتعين على الجزيرة لتحقيق حلمه، الفوز على اوكلاند اولا في المباراة التي تقام على استاد هزاع بن زايد في العين ثم اوراوا في ربع النهائي السبت، وعندها سيضرب موعدا مع بطل اوروبا الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في نصف النهائي في 13 ديسمبر.

وقال الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة والذي سبق ان واجه ريال مدريد في الدوري خلال فترة عمله مدربا مساعدا لمواطنه فرانك رايكارد في برشلونة بين 2003 و2006: «لقاء الملكي هو التاريخ الحقيقي والمجد الكبير الذي يسعى اليه الجميع، ولاعبو النادي قادرون على الوصول إلى الهدف المنشود، وتحقيق الحلم الكبير».

وسيكون الجزيرة ثالث فريق اماراتي بعد الاهلي والوحدة يشارك في البطولة التي سبق للامارات استضافتها عامي 2009 و2010، وهي ستنظم ايضا نسخة 2018.

وحذر ابرز لاعبي الجزيرة المهاجم الدولي علي مبخوت عشية لقاء اوكلاند من التفكير في مواجهة ريال مدريد، ولا سيما أن أمام بطل الامارات مباراتين قبل الوصول الى تحقيق طموحه.

من جهته، فان اوكلاند ليس غريبا على البطولة التي يشارك فيها للمرة التاسعة (رقم قياسي)، منها سبعة على التوالي، وذلك لسيطرته المطلقة على دوري ابطال اوقيوناسيا الذي احرزه تسع مرات اخرها في مايو 2017.

وتعد المشاركة في نسخة 2014 الافضل للفريق النيوزيلندي بعدما احتل المركز الثالث، وما عدا ذلك فشل في تخطي المباراة الاولى في سبع نسخ.