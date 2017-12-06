القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخوض الأهلي اختبارا جديدا في مسابقة الدوري حين يستضيف نظيره الأسيوطي سبورت مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والفوز يعني الانفراد بالمركز الثاني خلف الإسماعيلي المتصدر، بينما يدخل الأسيوطي اللقاء وفي جعبته 13 نقطة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء صراعا تكتيكيا بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وعلي ماهر مدرب الأسيوطي، الذي سبق أن لعب للشياطين الحمر عدة سنوات.

ويشهد اللقاء عودة الحارس شريف إكرامي بعد غياب شهر كامل لحماية العرين الأحمر في ظل إصابة الحارس محمد الشناوي بآلام عضلية، بينما يستمر غياب الرباعي مروان محسن وهشام محمد والتونسي علي معلول ورامي ربيعة.

وسحق مصر للمقاصة نظيره طلائع الجيش بنتيجة 4-0 في الدوري بالمرحلة الـ 12.

ورفع المقاصة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن مقابل 11 نقطة للطلائع في المركز 15 وتتبقى لكل من الفريقين مباراة مؤجلة واحدة.

سجل الأهداف إيريك تراوري وبولان فوافي وجون أنطوي ومحمد ناصف لاعب طلائع الجيش (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقائق 39 و49 و58 و82.

من جهته، أكد حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق الطلائع أن فريقه يعانى من قصور على كل المستويات، معترفا بوجود مشاكل فنية كبيرة داخل فريقه، وهو ما ظهر في مواجهة مصر المقاصة التي خسرها الفريق العسكري برباعية نظيفة.

وقال طولان «نحتاج لتدعيم كبير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. الإدارة متفهمة صعوبة الموقف، نعاني من أزمات فنية ونفسية شديدة وسنحاول العمل عليها وحلها خلال الفترة المقبلة».

فيما سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل أمام مضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما بستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة نفسها.

تقدم المصري بهدف إسلام أبو سليمة من ضربة جزاء في الدقيقة 40 بعد التحام بين أحمد سالم صافي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي وإسلام رشدي لاعب وسط الإنتاج، وأدرك الإنتاج التعادل في الدقيقة 78 عن طريق هدافه عمر السعيد.

ورفع المصري رصيده بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 23 نقطة ليستعيد المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد الإنتاج إلى 16 نقطة في المركز السابع بقيادة مديره الفني مختار مختار.

وأعلنت ادارة وادي دجلة عن الاتفاق مع طارق العشري، ليصبح مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد حسام «ميدو» الذي استقال من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وقال العشري إنه يسعى إلى إعادة دجلة لمكانته الطبيعية، موضحا أنه سيجري تغييرا في الجهاز المعاون بتعيين خالد خليل مدربا لحراس المرمى، بدلا من فكري صالح.