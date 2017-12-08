بلغ الجزيرة بطل الدوري الإماراتي الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها بلاده بفوزه على أوكلاند النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا 1-0 على ملعب هزاع بن زايد في العين في الدور الأول. وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

وضرب الجزيرة موعدا في ربع النهائي مع اوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا السبت المقبل، على ان يلتقي الفائز مع ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في نصف النهائي 13 الجاري.

وسار الجزيرة على خطى مواطنه الوحدة الذي كان تأهل الى ربع النهائي في نسخة 2010 التي استضافتها أبوظبي أيضا بفوزه على هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا الجديدة 3-0.