حمد بن خليفة: نضع كافة إمكانياتنا بتصرف الكويت سعياً لتحقيق استضافة مثالية

بعد مشاورات بين قيادتي البلدين جاءت الموافقة على نقل البطولة واعتبارها احتفالية لكافة شعوب الخليج العربي

أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، نقل بطولة "خليجي 23" من قطر الى الكويت.

وتقام البطولة في الفترة من 22 ديسمبر إلى 5 يناير. وقال الشيخ حمد في بيان، "بناء على المشاورات بين القيادتين في الكويت وقطر وبعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية قد تم الموافقة على الطلب الكويتي الرسمي بنقل بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين من قطر إلى الكويت واعتبارها احتفالية لكافة شعوب الخليج العربي لما تمثل هذه البطولة من مكانة كبيرة في تاريخ المنطقة الواحد، واضعاً كافة إمكانيات الاتحاد القطري بتصرف نظيره الكويتي سعياً لتحقيق استضافة مثالية.

ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا الاثنين المقبل، لبحث التطورات التي طرأت على خليجي 23 بعد قرار الفيفا برفع الايقاف عن الكويت ومشاركتها الى جانب قطر وعمان واليمن والعراق في البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد.

وانسحبت السعودية والامارات والبحرين بسبب الازمة السياسية مع قطر منذ اشهر.

ومن المتوقع اجراء قرعة جديدة حسب لائحة المسابقات حيث تنصّ المادة الخامسة على أنه إذا أُقيمت البطولة من دور واحد يتم إجراء قرعة لتحديد المواجهات بين المنتخبات على أن يلعب المنتخب المستضيف مباراة الافتتاح.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اعتبر في نوفمبر الماضي أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين منسحبة لعدم ردها على الدعوة التي وجهت لها أيضاً. وقد تشارك كل المنتخبات بعد نقل البطولة الى الكويت حسب تصريحات مسؤولين كويتيين.