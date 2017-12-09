قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت ‏انه «بعد أن تم رفع الإيقاف الدولي عن الكويت، ننتظر إجراءات إتمام نقلها للكويت وسنشارك هناك في أي وقت يتم تحديده إيمانا منا بالمشاركة بهذا الفرح مع شقيقتنا الكويت ولكل حادث حديث».

وزاد: «أتوقع خلال الوقت القريب أن يحدد موعد كاس الخليج المقبلة».

كما اعلن نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم خالد بن سلمان آل خليفة مشاركة البحرين في البطولة.

وفي شأن آخر، قرر عزت تعيين لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق نواف التمـياط نائبا لرئيس الاتحاد، فيما عين كلا من صالح الجاسر، ولؤي السبيعي، وحمزة إدريس، وياسر المسحل، وتركي العجمة أعضاء في مجلس الإدارة.