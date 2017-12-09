بيروت ـ ناجي شربل

بعد الكويت وابو ظبي، وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو الى بيروت في زيارة مفاجئة فرضتها وفاة والد زوجته اللبنانية لينا الاشقر.

وحضر إنفانتينو على متن طائرة خاصة من الخطوط الجوية القطرية. واستقبله مدير العلاقات العامة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم محمود ابو النجا على سلم الطائرة ثم اصطحبه الى قاعة الزوار الكبار في المطار.

وبعدها انتقلا الى فندق «فينيسيا انتركونتيننتال» حيث وافاهما رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر والامين العام جهاد الشحف اللذان قطعا زيارتهما الى العاصمة الاردنية عمان حيث كانا يشاركان في اجتماع اتحاد غرب آسيا.

وتمشى إنفانتينو في خليج الزيتونة بالواجهة البحرية لبيروت، ثم تناول العشاء في مطعم السلطان ابراهيم بوسط بيروت.

وانتقل يوم الجمعة برفقة زوجته لينا التي وصلت في ساعة متأخرة ليلا الى بلدة الخريبة الشوفية حيث اقيمت الصلاة على روح والد زوجته.

ويغادر رئيس «فيفا» بيروت مساء اليوم، على ان يتخلل اليوم الاخير لقاء رسميا مع اركان الاتحاد اللبناني لكرة القدم.