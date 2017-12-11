تأهل الجزيرة الإماراتي المضيف إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم في كرة القدم للأندية، بفوزه في أبوظبي على اورارو ريد دايموندز الياباني 1-0 في ربع النهائي.

وسجل علي مبخوت الهدف في الدقيقة 52.

ويلعب الجزيرة في نصف النهائي الاربعاء المقبل مع ريال مدريد الاسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.

على ملعب هزاع بن زايد، قدم مبخوت وزملاؤه مباراة جميلة وقوية، وقادوا الجزيرة الى دور الأربعة لمواجهة الفريق الملكي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج الخميس بالكرة الذهبية الخامسة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وكان الجزيرة تخطى اوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اوقيانيا في الدور الأول بالنتيجة ذاتها.

والجزيرة هو ثالث فريق إماراتي بعد الاهلي والوحدة يشارك في البطولة التي سبق للامارات استضافتها عامي 2009 و2010، وهي ستنظم أيضا نسخة 2018، لكنه أول من بلغ نصف النهائي بعد ان خرج الاهلي أمام اوكلاند سيتي من الدور الاول (0-2)، والوحدة من ربع النهائي بخسارته أمام سيونغنام الكوري الجنوبي 1-4.

من جهته، هنأ الهولندي تين كات مدرب الجزيرة لاعبيه بالفوز، وقال «قدمنا كرة قدم جيدة، وكنت افضل ان نكون احسن من ذلك، وسعيد للغاية، نحن نصنع التاريخ، ما حدث أمر لا يصدق، فخر كبير أن نتواجد في هذا المحفل، وقد استحققنا الوصول الى نصف النهائي، لأننا لعبنا جيدا وقدمنا كرة قدم جيدة».

وعن المباراة ضد ريال مدريد، قال «لقاء ريال مدريد هو التاريخ الحقيقي والمجد الكبير الذي يسعى إليه الجميع، ولاعبو النادي قادرون على الوصول إلى الهدف المنشود، وتحقيق الحلم الكبير».