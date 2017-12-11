القاهرة - سامي عبدالفتاح

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حزمة من القرارات العاجلة في أول اجتماع للمجلس الجديد، مع استمرار انعقاد المجلس لجلسة اليوم لاستكمال الملفات المفتوحة والملحة.

وأعلن بشكل رسمي عن تعيين عدلي القيعي متحدثا رسميا باسم المجلس ومستشارا إعلاميا للنادي، وأن يكون رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب المسؤول الرسمي عن الفريق الأول لكرة القدم، كما فوضه المجلس باتخاذ القرارات العاجلة للمجلس.

وكشف القيعي، أن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب شكل المكتب التنفيذي للنادي وجاء التشكيل كالتالي: «العامري فاروق رئيسا، خالد الدرندلي أمينا للصندوق، وعضوية كل من خالد مرتجي ورانيا علواني ومهند مجدي، ولأول مرة يضم بين أعضائه «سيدة».

وشكل الأهلي لجانه كالتالي: «لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمى لبحث كل القضايا المقدمة من النادي أو ضد النادي ثم العرض على المجلس بالموقف الحقيقي وبمعاونة من الإدارة القانونية.. والثانية للعضوية برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية الدماطي والجارحي والمدير المالي والاشتراكات على أن تقم بعمل مقابلات مع الأعضاء الجدد.. واللجنة الثالثة هندسية حيث تقرر تعيين المهندس سامح كامل مشرفا على الإدارة الهندسية وله متابعة الخطة الهندسية الجديدة.. وتشكيل لجنة رياضية برئاسة محمد الغزاوي وهدفها متابعة عملية الهيكلة والتطوير للعناصر الإدارية.

كما قرر مجلس الأهلي، تكليف خالد الدرندلي بتشكيل لجنة للوقوف على كل النواحي المالية والتعاقدية تضم عضوية المدير المالي ومراقب الحسابات بجانب قبول استقالة مدير المركز الإعلامي ياسر أيوب وقبول اعتذار ياسر فتحي المستشار القانوني، كما صرف راتب «شهر» بدون حد أدنى وبحد أقصى 15 ألف جنيه، لجميع العاملين بالنادي.

وتم رفع الاشتراك من 250 ألفا الى 350 بداية العام الجديد 2018.

واقترب العميد محمد مرجان من تولي منصب المدير التنفيذي للأهلي المصري خلفا للواء شيرين شمس.

وفي المباريات، تأهل وادي دجلة بفوزه على المصري بهدف نظيف إلى دور الثمانية في كأس مصر ليواجه سموحة، كما حقق الإنتاج الحربي فوزا على الجونة بهدف نظيف، وصعد إلى الدور ذاته ليضرب موعدا مع الزمالك.