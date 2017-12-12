القاهرة - سامي عبدالفتاح

بعد صمود استمر 545 يوما، ذاق فريق الأهلي طعم الخسارة الأولى في الدوري المصري لكرة القدم بعد أن سقط بنتيجة 2-3 أمام فريق المقاصة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية، حيث كانت آخر خسارة للأهلي يوم 13 يونيو 2016 أمام المصري بالنتيجة نفسها.

وسجل للمقاصة حسين الشحات والإثيوبي باولن فوافي والغاني جون أنطوي في الدقائق 24 و64 و73 وأحرز للأهلي عبدالله السعيد ووليد أزارو في الدقيقتين 46 و74 وتعرض صالح جمعة لاعب وسط الأهلي للطرد في اللحظات الأخيرة. ورفع المقاصة رصيده، بقيادة مديره الفني عماد سليمان، إلى 18 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الثاني، بقيادة مديره الفني حسام البدري.

واعترف حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بأن فريقه خسر 3 نقاط مهمة، في مشواره بالدوري المصري الممتاز، بالهزيمة أمام مصر المقاصة، وقال عقب المباراة: «الهدف الثاني للمقاصة كان نقطة تحول لصالحهم، وهذه هي كرة القدم.. لعبنا بشكل هجومي، لكن ضغط المباريات أرهق الفريق».

بدوره، عماد سليمان المدير الفني لمصر المقاصة قال، إنه سعيد بالأداء والفوز، وأن فريقه قدم مستويات طيبة، في الفترة الأخيرة، بدليل أنه فاز على الزمالك، ثم أكمل مشواره وحصد الفوز على الأهلي، موضحا أنه يسعى الى إعادة المقاصة للمنافسة على لقب الدوري.

متعب والمقاصة

وبعد المباراة، فجر رئيس نادي المقاصة اللواء محمد عبدالسلام مفاجأة بالإعلان عن قرب ضم عماد متعب لهجوم المقاصة.