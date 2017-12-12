بيروت - ناجي شربل

انتهت مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ ٥٨ لكرة القدم، على مشهد سباق المطاردة بين النجمة الوصيف والعهد المتصدر وحامل اللقب، اذ فصلت بينهما نقطة واحدة فقط. العهد احتفظ بسجله نظيفا من الخسارة، لكنه دفع ثمن سقوطه في فخ التعادل خمس مرات في ١١ مباراة، فأضاع عشر نقاط. في حين خسر النجمة ثلاث مرات أمام الانصار ١-٥ والصفاء ٠-٢ والسلام زعرتا ١-٣.

الفريقان غيرا مدربيهما

العهد قبل استقالة موسى حجيج غير الموفق في صناعة الانتصارات. في حين رضخ النجمة لطلبات جمهوره واستغنى عن حمال الحاج.

العهد حسم أمر جهازه الفني بالعودة إلى باسم مرمر الذي قاده الموسم الماضي الى استعادة لقبه، في حين لايزال النجمة يبحث عن مدرب اصيل يخلف المدرب الموقت الارميني ارمين صاناميان. وترددان النبيذي شارف التوقيع مع مدربه السابق الالماني ثيو بوكير الذي أعفاه نادي طرابلس من مهماته.

النجمة والعهد سيلتقيان في ختام مرحلة الاياب، وفق نظام الدوري اللبناني. وهما يدركان أن الامور قد تحسم في المباريات التي تسبق ختام الدوري.

العهد استقر على أجانبه ويبحث عن لاعب آسيوي ليشاركه في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، في حين يطرح النجمة تبديل لاعبين على الأقل هما المدافع المصري محمود فتح الله والمهاجم السوري عبد الرزاق الحسين، وقد خرج فتح الله مصابا في المباراة مع الراسينغ، ما يحسم أمر استبداله.

وكان الفريقان فازا في المرحلة الحادية عشرة الأخيرة ذهابا: العهد على مضيفه النبي شيت ٢-٠ في البقاع، والنجمة على مضيفه الراسينغ بيروت ١-٠ في صيدا بعد جهد ولمسة سحرية من حسن معتوق الذي مرر كرة خالصة الى حسن المحمد سجل بها إصابة الفوز.

وفي القاع، يبدو ان فريقي الشباب العربي والإصلاح البرج الشمالي في طريقهما الى العودة لمصاف نوادي الدرجة الثانية، وانفرد الإصلاح صاحب القاع، بكونه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز.