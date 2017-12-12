أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عن مواجهة اتلتيكو مدريد الاسباني وديا في 30 ديسمبر الجاري في ملعب برج العرب بالاسكندرية، في احتفال رياضي تحت عنوان «السلام ضد الارهاب»، بحسب ما ذكر في بيان.

وكتب النادي ان الاحتفالية ستكون «رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية لدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم».

واضاف ان أتلتيكو مدريد سيكون «بكامل نجومه في ملعب برج العرب، بعد قيام إدارة النادي بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية».

ويتضمن المهرجان أيضا العديد من الفقرات الفنية «بمشاركة كوكبة من نجوم الفن وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي».

واشار النادي الى ان الاحتفالية ستقام «بدعم كامل وبرعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية».