أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الاثنين، فوز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح رسميا بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2017.



وتفوق صلاح على كل من الإيفواري إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، والغيني نابي كيتا لاعب وسط ريد بول لايبزيج الألماني، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور موزيس لاعب تشيلسي الإنجليزي.



وأصبح صلاح ثالث مصري وخامس عربي يتوج بالجائزة بعد المصريين محمد بركات (2005) ومحمد أبوتريكة (2008)، والجزائريين ياسين براهيمي (2014)، ورياض محرز (2016).