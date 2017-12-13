القاهرة - سامي عبدالفتاح

تنطلق اليوم الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري بـ 3 مباريات بلقاء الطلائع مع الرجاء، والمصري مع الداخلية، ثم إنبي مع الانتاج الحربي، وسيحاول المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، مصالحة جماهيره عقب الخروج من كأس مصر.

ومن جهة اخرى، وفي مسابقة كأس مصر فجّر فريق الأسيوطي سبورت مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الاتحاد السكندري بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت في دور الستة عشر، لتتسبب هذه النتيجة في الإطاحة بمدرب الاتحاد الفرنسي كفالي.

وتأهل الأسيوطي بهذا الفوز إلى دور الثمانية بقيادة مديره الفني علي ماهر، ليواجه الفائز من الأهلي والداخلية، بينما ودع الاتحاد مع مديره الفني الفرنسي كافالي، سجل ثلاثية الأسيوطي شريف دابو في الدقيقتين 24 و56 بجانب محمد عنتر في الدقيقة 90 وأحرز محمد عطوة هدف الاتحاد.

وعبر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن حزنه بسبب المستوى الذي قدمه فريقه في مباراته أمام الأسيوطي بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر والتي خسرها زعيم الثغر بثلاثة أهداف لهدف وتوديعه البطولة.

وكشف ان عددا من الأسماء مطروحة لتدريب الاتحاد السكندري وتم عرض أكثر من اسم عليه ولكنه يفضل المدرب المصري، ومن ضمن الأسماء المحلية المطلوبة طارق يحيى وشوقي غريب وأحمد حسام ميدو وربيع ياسين، مضيفا ان الاسباني ماكيدا مطروح وبقوة لتدريب زعيم الثغر.

وشدد على ان مجلس الإدارة سيجتمع غدا لبحث مصير المدير الفني الجديد ومناقشة الأسماء المطروحة لتحديد بديل كافالي.