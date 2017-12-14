القاهرة - سامي عبدالفتاح

يوم ناري في الدوري المصري رغم البرودة الشديدة في الطقس، سيكون ختامه بلقاء الزمالك والاسماعيلي في ستاد القاهرة، ويسبقه لقاء المقاولون مع وادي دجلة، والنصر مع مصر المقاصة، على ان تكون مواجهة اليوم فرصة للأبيض للحاق بفرق الصدارة.

وخسر الزمالك 1-3 أمام مصر للمقاصة ثم تعادل 1-1 مع الرجاء متذيل الترتيب ليصبح رصيده 19 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن سموحة خامس الترتيب.

ويتصدر الإسماعيلي الدوري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة وبفارق نقطتين عن الأهلي، الذي خسر 3-2 أمام المقاصة، لكنه خاض 10 مباريات فقط.

وقال نيبوشا يوفوفيتش مدرب الزمالك: «ندرك جيدا صعوبة المواجهة، لأنها أمام فريق قوي، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، لكننا ندخل المباراة بهدف الفوز فقط لا غيره، ولن نفرط في أي نقطة مهما كانت الأسباب.

واليوم أيضا، يلتقي المقاصة المنتشي بفوزه على الأهلي بثلاثية، نظيره النصر، ويسعى المقاصة بقيادة مديره الفني عماد سليمان إلى مواصلة الانتصارات بمسابقة الدوري في مواجهة النصر المنتفض مع مديره الفني سيد عيد. كما يلعب وادي دجلة أولى مبارياته بالدوري تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق العشري أمام المقاولون العرب.

30 مليون جنيه لمباراة أتليتكو

وفي النادي الأهلي الذي يعيد ترتيب البيت بعد انتخاب مجلس محمود الخطيب، أكد عدلي القيعي المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيتم إجراء تعديلات في المنظومة الإعلامية بالنادي مع وجود خريطة برامج جديدة لقناة الأهلي.

وأضاف القيعي حول مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد يوم 30 ديسمبر في برج العرب، أن تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة بالسعودية، رجل أهلاوي وأكد أنه سيتحمل كل تكاليف المباراة الخاصة بالفريقين مع وضع الإيراد بالكامل تحت تصرف المسؤولين بالدولة عن رعاية أسر شهداء الإرهاب.

وشدد عدلي القيعي على أن م.خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أكد كامل دعمه للأهلي في مواجهة الفريق الإسباني من أجل شعار المباراة، متوقعا أن يتم تحقيق إيراد من 20 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه قائلا: «كما أن الدخل مخصص لأسر شهداء الإرهاب».