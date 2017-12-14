القاهرة - سامي عبدالفتاح

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، إعفاء 5 أندية من المشاركة في الأدوار التمهيدية بالنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأعفى الاتحاد الافريقي أندية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي والوداد البيضاوي المغربي في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32.

وتم استبعاد الأندية الخمسة من المشاركة في الأدوار التمهيدية، باعتبارهم أصحاب المراكز الخمسة الاولى في تصنيف الأندية لآخر 5 سنوات في بطولات الاتحاد الأفريقي.

وجرت أمس مراسم قرعة الأدوار التمهيدية ودور الـ 32 بالنسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف».

من جهة أخرى، توفي أمس أحمد رفعت نجم نادي الزمالك السابق في أحد مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض.

ويعتبر الراحل أحمد رفعت أحد نجوم الزمالك في فترة الستينيات وتولى عددا من المناصب داخل نادي الأبيض، حيث عمل كمدير فني للفريق الكروي ومديرا للكرة، كما انضم لمجلس الإدارة في إحدى الفترات كعضو بالمجلس.

ورفعت هو والد خالد رفعت عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق والذي تولى لفترة طويلة مهمة التسويق داخل النادي.