الدوحة- فريد عبدالباقي

يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم مباراته الودية أمام ليختنشتاين والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى الكويت للمشاركة في البطولة.

يذكر أن قرعة البطولة الخليجية أوقعت قطر «حامل اللقب» في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليمن والعراق وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن تحدد ودية ليختنشتاين ملامح قائمة العنابي في «خليجي 23»، والتي يسعى خلالها المدرب الإسباني لقطر فيليكس سانشيز الى إعطاء بعض اللاعبين الفرصة في هذه البروفة الودية وذلك حتى يتسنى له معرفة قدراتهم الفنية والتكتيكية داخل أرضية الملعب وعلى ضوء ذلك سيعلن عن القائمة النهائية لتشكيلة المنتخب بضم 23 لاعبا سيغادرون إلى الكويت.

ويعبر لقاء اليوم استكمالا لسلسلة من المباريات الودية التي خاضها العنابي القطري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أمام منتخبات سنغافورة وكوراساو والتشيك وآيسلندا.

استبعاد النجوم

وكان المدرب الإسباني قد أثار جدلا كبيرا حول تشكيلة العنابي باستبعاد النجوم الكبار أمثال خلفان إبراهيم خلفان لاعب العربي القطري، وعلي أسد وخوخي بوعلام لاعبي السد القطري من قائمة المنتخب قبيل اللقاء الودي اليوم، وذلك بإعلانه عن ضم 20 لاعبا لخوض معسكر تدريبي بالدوحة.

وقد شارك في التدريبات كل من: سعد الدوسري وحسن الهيدوس وبيدرو ومصعب خضر وسالم الهاجري (السد) والمعز علي وبسام الراوي وكريم بوضياف وإسماعيل محمد (الدحيل) ومحمد مونتاري (الأهلي) وحمد العبيدي وعبدالكريم سالم العلي (السيلية).

وأحمد فتحي (العربي) والمهدي علي وعثمان اليهري (الغرافة) وعاصم مادبو وأكرم حسن عفيف وعبدالكريم حسن (أوبن البلجيكي) وأحمد ياسر محمدي وأحمد معين (كولتورال ليونيسا الإسباني).

وتؤكد المؤشرات أن سانشيز قد يستعين بثلاثة لاعبين من العنابي الأولمبي لإكمال قائمة المنتخب، حيث سيكون يوم 21 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لتسلم قوائم المنتخبات الخليجية قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة.