الرياض - خالد المصيبيح

مع إعلان قائمة المنتخب السعودي المشارك في دورة الخليج المقبلة في الكويت فوجئ الشارع الرياضي السعودي بوجود لاعبين، لم يسبق له مشاهدتهم او حتى سمع بهم واتضح فيما بعد انهم من المواليد في المملكة بعد إقرار مشاركتهم مع أندية الدرجة الاولى والفئات السنية وبعد عدة اختبارات للمواليد الذين تجاوز عددهم أكثر من 2000 لاعب على مستوى المملكة وبلجنة ضمت عددا من اللاعبين الدوليين السابقين وهم: محيسن الجمعان وحمزة إدريس ونواف التمياط ومحمد نور، وقع الاختيار على العناصر الـ 6 وهم: عبدالقدوس عطية (مصري) من مواليد المملكة وأحمد فقي (ايضا مصري) وجابر عيسى (أفريقي) وهمام سالم يمني وأخيرا مواطنه علي النمر وانضم السداسي الى قائمة اللاعبين المحليين الذي سيشاركون في الدورة.

وكان المنتخب السعودي قد ضم اللاعب مختار علي في تشكيل سابق كأول لاعب من المواليد يتم استدعاؤه.

من جانب آخر، يبدأ اليوم القسم الثاني من الدوري السعودي بمباراتين فيستضيف النصر ثالث الترتيب الفيصلي الرابع في لقاء صعب للنصر الذي سيفتقد اليوم 6 لاعبين أساسيين بسبب تراكم البطاقات بينهم عمر هوساوي لطرده في المباراة السابقة وسيكون الأكثر تأثيرا في الغياب البرازيلي برونو اوفيني وإبراهيم غالب وتبقى فرصة للفيصلي الذي سيصعد للمركز الثالث في حال فوزه.

وكان الفيصلي قد قدم أداء لافتا في القسم الأول مكنه من احتلال مركز متقدم.

وفي لقاء آخر، في بريدة لا يوجد أمام المستضيف الرائد اليوم خيارا آخر غير الفوز على القادسية، حيث يحل الرائد آخر الترتيب وبات وضعه صعبا إذا ما حاول تداركه فيما سيبحث القادسية عن تعزيز وضعه الحالي كثامن الترتيب والتقدم الى مركز أفضل.