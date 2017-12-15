الدوحة - فريد عبدالباقي

طالب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد «القطريين» والأندية بمساندة منتخب بلادهم خلال مشاركته المقبلة في «خليجي 23» والمزمعة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 22 الجاري حتى 5 يناير المقبل.

وقال رئيس الاتحاد القطري في تصريحات إعلامية من الدوحة، ان منتخب قطر أمامه مهمة ثقيلة في «خليجي 23»، لاسيما أنه يخوض غمار البطولة وهو حامل لقب النسخة الثانية والعشرين والتي جرت في الرياض. وتمنى حمد بن خليفة حضور جميع الأندية القطرية ورؤسائها خلف «العنابي» بالكويت من أجل مساندته ودعمه، لاسيما أن تواجد مسؤولي الأندية يمثل إضافة كبيرة للمنتخب القطري. وكانت قرعة «خليجي 23» أوقعت قطر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليمن والعراق والبحرين.

حظر إعلامي

من ناحية أخرى، فرض مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم الإسباني فيليكس سانشيز حظرا إعلاميا على لاعبي المنتخب خلال معسكره الحالي بالدوحة، من أجل زيادة تركيز لاعبيه قبل السفر إلى الكويت يوم 21 الجاري.

ومن المتوقع أن يعلن المدرب عن القائمة النهائية لمنتخب قطر يوم الأربعاء المقبل بضم 23 لاعبا حسب لائحة كأس الخليج، وتضم القائمة الحالية للمنتخب 20 لاعبا سينضم إليهم حارسا مرمى من صفوف المنتخب الأولمبي بجانب الحارس الأساسي سعد الدوسري.

والمنضمون إلى قائمة المنتخب حاليا هم: سعد الدوسري، وحسن الهيدوس، وبيدرو، ومصعب خضر، وسالم الهاجري (السد)، والمعز علي، وبسام الراوي، وكريم بوضياف، وإسماعيل محمد (الدحيل)، ومحمد مونتاري (الأهلي)، وحمد العبيدي، وعبدالكريم سالم العلي (السيلية)، وأحمد فتحي (العربي)، والمهدي علي، وعثمان اليهري (الغرافة)، وعاصم مادبو، وأكرم حسن عفيف، وعبدالكريم حسن (أوبن البلجيكي)، وأحمد ياسر (كولتورال الإسباني)، وأحمد معين (ديبورتيفا ليونيسا الإسباني).

ويدرس المدرب الإسباني الاستعانة ببعض عناصر المنتخب الأولمبي القطري لاكتسابهم الخبرات قبل مشاركته المقبلة في منافسات كأس آسيا (تحت 23 سنة) بالصين والمقررة خلال الفترة من 9 - 27 يناير المقبل، خاصة أنه يتولى مهمة مزدوجة بتدريب منتخبي «العنابي» الأول والأولمبي.

وينتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة جدول مباريات «خليجي 23» بعد اعتماده رسميا من قبل الاتحاد الخليجي لكرة القدم.