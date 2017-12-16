نجا النصر من الخسارة امام الفيصلي عندما ادرك التعادل 1-1 قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي اقيمت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من بطولة السعودية لكرة القدم.

وكان الفيصلي البادئ بالتسجيل بواسطة إسلام سراج (43) قبل ان يعادل النصر عن طريق محمد السهلاوي (88).

ورفع النصر رصيده 24 نقطة محافظا على مركزه الثالث في حين رفع الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة وبقي رابعا.

انحصر اللعب في الشوط الاول في وسط الملعب حتى الدقائق العشر الأخيرة التي لاحت خلالها فرصتان للنصر عن طريق السهلاوي المنفرد بحارس المرمى المنافس قبل ان يضيعها (37)، ثم سدد المغربي محمد فوزير كرة قوية تصدى لها الحارس مصطفى ملائكة وحولها لركنية (41).

ودفع النصر ثمن ذلك مباشرة من هجمة مرتدة سريعة مرر على اثرها محمد مجرشي كرة عرضية قابلها سراج قوية داخل المرمى (43).

وفي الشوط الثاني أجرى النصر تغييرين هجوميين وكثف من هجماته وكاد أن يعدل النتيجة ولكن رأسية السهلاوي ارتطمت بالقائم وأخذت طريقها خارج الملعب (56).

وتهيأت فرصة اخرى للنصر ولكن يحيى الشهري صوب الكرة سهلة في يدي مصطفى ملائكة (74) وواجه البرازيلي ليوناردو المرمى ولكنه لعب الكرة بجوار القائم (83).

وبعد عدة محاولات صوب ليوناردو كرة قوية ارتطمت بالقائم قبل أن تعود لتجد السهلاوي الذي لعبها برأسه داخل المرمى (88).

وفي مباراة اخرى، عاد القادسية بنقطة ثمينة عقب تعادله أمام مضيفه الرائد 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

تقدم الرائد بواسطة المصري محمود شيكابالا (51) وأدرك القادسية التعادل عن طريق النيجيري ستانلي أوهاويتشي (77).

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 17 وتقدم للمركز السابع مؤقتا فيما رفع الرائد رصيده 10 نقاط وبقي في المركز الأخير.