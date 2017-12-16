القاهرة - سامي عبدالفتاح

أصبح المدير الفني لنادي الزمالك المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش، على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل تراجع نتائج الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة الثالثة هذا الموسم أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الـ 13 من سباق الدوري، سجل الهدف المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة 59، والذي نال بطاقة حمراء في الدقيقة 90، ليعزز الإسماعيلي صدارته للدوري برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة ويحتل المركز الخامس.

وتلقى الزمالك ثالثة هزائمه في مسابقة الدوري بقيادة نيبوشا، واتسمت المباراة بالإثارة والندية بين الفريقين، ولكن غابت الفاعلية عن الفريق الأبيض.

ويطالب نيبوشا بتنفيذ الشرط الجزائي وسداد 74 ألف دولار، من أجل إنهاء الأزمة والرحيل في هدوء، خاصة ان نيبوشا لم يقدم استقالته ولا يريد مرتضى منصور سداد جميع مستحقات نيبوشا المالية قبل الرحيل في ظل تواضع النتائج، وابتعاد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري مبكرا، حيث يفكر منصور في منح نيبوشا راتب شهر واحد من الشرط الجزائي، في إطار الحلول الودية بين الطرفين من أجل إقناعه بالرحيل عن القلعة البيضاء.

دجلة يعود إلى الانتصارات

استعاد فريق وادي دجلة ذاكرة الانتصارات في مسابقة الدوري المصري، وحقق فوزا غاليا على حساب ضيفه المقاولون العرب بثنائية دون رد، في ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ 13 للمسابقة، سجل ثنائية وادي دجلة أحمد رؤوف في الدقيقة الأولى ومحمد هلال في الدقيقة الـ41، ليرتفع رصيد دجلة بقيادة مديره الفني الجديد طارق العشري إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد المقاولون بقيادة مديره الفني محمد عودة عند 19 نقطة في المركز السادس، ولم يحقق وادي دجلة الفوز في مسابقة الدوري منذ تغلبه على إنبي يوم 16 سبتمبر الماضي في الجولة الثانية، أي منذ 11 جولة كاملة.

وفي واحدة من المفاجآت الكبرى، فاز فريق النصر الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز على المقاصة 4-1 وبعد أقل من أسبوع من فوز المقاصة على الأهلي، وبعد الهزيمة قرر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، توقيع عقوبات قاسية على لاعبي الفريق الفيومي. وأكد عبدالسلام أن فرض العقوبات، يأتي لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، نظرا لتقصير معظم اللاعبين خلال اللقاء.د