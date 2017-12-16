الجهاز الفني لـ«العنابي» سيعلن القائمة النهائية يوم الثلاثاء

الدوحة - فريد عبدالباقي

أغلق منتخب قطر الأول لكرة القدم، ملف المباريات الودية، وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز التركيز على التدريبات فقط، استعدادا لانطلاقة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23» والمزمعة إقامته بالكويت خلال الفترة من 22 الجاري وحتى 5 يناير المقبل، حيث اعتبر المباراة التي خاضها بالدوحة مساء أول من أمس أمام منتخب ليشتنشتاين، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف هي الأخيرة قبيل المغادرة إلى الكويت يوم الخميس المقبل.

وأدار اللقاء الودي طاقم تحكيم كويتي بقيادة علي محمود، وحمود السهلي وعباس غلوم، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي.

وافتتح منتخب قطر باب التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة بواسطة المعز علي (مهاجم الديل)، وأدرك دينيس سالانوفيتش التعادل لمنتخب ليشتنشتاين في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، خسر منتخب ليشتنشتاين جهود لاعبه ايفان كوينتاس لحصوله على إنذارين في الدقيقة 79، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة تمكن الضيوف من تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء ترجمها مايكل بولفيرينو في الدقيقة 89.

الودية الخامسة

وتعتبر هذه التجربة الودية الخامسة لقطر التي فازت على سنغافورة (3-1) قبل ان تخسر أمام كوراساو (1-2)، والتشيك (0-1)، ثم تعادلت مع ايسلندا (1-1)، وأخيرا الخسارة أمام ليشتنشتاين (1-2).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للعنابي القائمة النهائية للمنتخب يوم الثلاثاء المقبل بضم 23 لاعبا حيث تضم القائمة حاليا 20 لاعبا وهم: سعد الدوسري وحسن الهيدوس وبدرو ميجل كوريا ومصعب خضر وسالم الهاجري (السد) والمعز علي وبسام الراوي وكريم بوضياف وإسماعيل محمد (الدحيل) ومحمد مونتاري (الأهلي) وحمد العبيدي وعبدالكريم سالم العلي (السيلية) وأحمد فتحي (العربي) والمهدي علي وعثمان اليهري (الغرافة) وعاصم مادبو وأكرم حسن عفيف وعبدالكريم حسن (أوبن البلجيكي) وأحمد ياسر محمدي (كولتورال الإسباني) وأحمد معين (ديبورتيفا ليونيسا الاسباني).