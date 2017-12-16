بيروت ـ ناجي شربل

تنشط أندية كرة القدم اللبنانية المشاركة في الدوري العام اللبناني الـ 58، لتبديل لاعبيها الأجانب بين مرحلتي الذهاب والإياب، أثر العطلة الكروية التي تستمر إلى 8 يناير المقبل.

الراسينغ بيروت كان سباقا في الإعلان عن نيته تبديل مهاجمه الغيني داودا ابرهيما، بلاعب أفريقي يختاره المدير الفني للفريق البيروتري الكابتن رضا عنتر.

وقال رئيس النادي جورج فرح لـ «الأنباء»، ان ناديه يعمل على الحصول على 3 تأشيرات دخول إلى لبنان لـ 3 لاعبين أفارقة من 3 بلدان مختلفة، ويتوقع وصولهم إلى بيروت الأسبوع المقبل، لخوض الاختبارات في إشراف عنتر.

النجمة أعلن بدوره رغبته في تبديل المهاجم السوري عبد الرزاق الحسين، وقرر الاحتفاظ بمدافعه المصري محمود فتح الله، بعد ثني الأخير عن قراره بترك النادي. ويعمل النجمة على فتح خطوط مع الألماني ثيو بوكير، إلا ان الأخير لايزال مرتبطا بناديه طرابلس، على الرغم من إقالته. ويأتي الارتباط ببنود عقد بوكير، اذ يتمسك طرابلس في تسديد معاش بوكير، لقاء حصوله على بدل انتقال في حال رغبته التنازل عنه.

وعلى صعيد المدربين، تردد اسم المدرب السوري المعروف أيمن الحكيم في أروقة نادي الأنصار ولم يشأ اي من مسؤولي النادي الأخضر تأكيد الخبر او نفيه، مع ملاحظة ان الراتب المرتفع للحكيم قد يحول دون الذهاب معه بعيدا في المحادثات.

بدوره، تلقى المدرب السابق للعهد موسى حجيج عروضا عدة محلية وعربية، بينها واحد من نادي طرابلس. إلا ان حجيج يتريث في حسم خياراته، وبينها عرض من الأنصار وفق مصدر مقرب منه.

وعلى صعيد اللاعبين غير المرتبطين مع ناد، يجهد الصفاء للحصول على أمير لحاف، لاعب الأنصار السابق العائد من تجربة احترافية غير موفقة في إندونيسيا. في حين لم يقطع الأنصار الأمل من استعادة صانع ألعابه ربيع عطايا من زوب أهان الإيراني.