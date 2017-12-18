الدوحة ـ فريد عبدالباقي

طلب الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم الاستعانة بأشرطة «فيديو» لمشاهدة مباريات خاضتها منتخبات المجموعة الثانية اليمن والعراق والبحرين استعدادا لانطلاق غمار منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها رقم 23، المقامة خلال الفترة من 22 الجاري حتى الخامس من يناير المقبل بالكويت.

وخاطب الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز القنوات الرياضية في قطر بمده بأشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات الرسمية التي خاضتها هذه المنتخبات التي تلعب مع «العنابي» حامل لقب النسخة الثانية والعشرين في المجموعة الثانية، إضافة إلى المباريات الودية التي خاضتها تلك المنتخبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان المنتخب اليمني لعب مباراته الودية أمام شقيقه العماني والتي انتهت بفوز الأخير (1-0) خلال المواجهة التي جرت بينهما في مسقط، قبل توجه اليمن إلى الدوحة لإقامة معسكره التدريبي حتى موعد السفر إلى الكويت.

في حين، يراقب الجهاز الفني لمنتخب قطر اللقاء الودي الذي جمع منتخبي الإمارات والعراق بالأمس على ملعب نادي الوصل في دبي بزعبيل، في آخر بروفة للمنتخبين.

ويسعى المدرب الإسباني لمنتخب قطر إلى الحصول على أشرطة تسجيل هذه المباريات حتى يتوقف على نقاط القوة والضعف في هذه المنتخبات قبل المواجهات المرتقبة في المجموعة الثانية.

ودية اليونان

ويحرص مدرب قطر فيليكس سانشيز على الاتصال الدائم بأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأولمبي لاسيما أنه يشرف على تدريب المنتخبين من أجل الوقوف على آخر استعدادات لخوض غمار منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستقام بالصين خلال الفترة من 9 إلى 30 يناير المقبل.

وتستمر التدريبات المشتركة بين العنابي الأول والأولمبي حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث يخوض الأخير مباراته الودية الثانية أمام اليونان بالدوحة بعد خوضه وديته الأولى بالأمس أمام صريبا، وستحسم القائمة النهائية للعنابي الأول يوم الأربعاء ليخوض آخر تدريباته الجماعية بالدوحة صباح الخميس المقبل قبيل المغادرة إلى الكويت في اليوم ذاته.