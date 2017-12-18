القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

سبقت «الأنباء» قبل اسبوعين بالاشارة الى لعب منتخب مصر مع منتخبي البرتغال وبلغاريا في معسكر الفراعنة في سويسرا خلال مارس المقبل.

وأكد رئيس اتحاد الكرة المصري هاني ابوريدة كل هذه المعلومات، بالإضافة الى تحديد معسكر آخر للمنتخب المصري في مايو المقبل يلعب خلاله مباراتين امام صربيا وتشيلي قبل المشاركة في المونديال.

وكشف هاني أبوريدة عن خوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراتين وديتين أمام البرتغال وبلغاريا في 23 و27 مارس المقبل على الترتيب استعدادا لمشاركة الفراعنة في منافسات كأس العالم بروسيا 2018.

وأشار إلى أن المنتخب يتوجه إلى روسيا قبل انطلاق المونديال لمدة أسبوع، ويخوض مباراتين وديتين أيضا أمام تشيلي وصربيا في مايو المقبل.

من جانب آخر، أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع لودية الأهلي وأتلتيكو مدريد، المقرر لها 30 الجاري.

يذكر أن النادي الإسباني حصل على مليون و200 ألف دولار قيمة الموافقة على خوض هذه المباراة، ويتكفل بهذا المبلغ رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل شيخ .

انطلاق الجولة 14

تنطلق اليوم الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، فيلتقي المصري مع النصر في برج العرب وانبي مع الداخلية، وغدا الثلاثاء يلعب المقاصة مع الرجاء، وطلائع الجيش مع الاسماعيلي، وطنطا مع الانتاج الحربي، وبتروجيت مع المقاولون، وبعد غد الاربعاء يلتقي دجلة مع الاسيوطي، الزمالك مع الاتحاد السكندري، وسموحة مع الاهلي.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري تجهيز اللاعبين المصابين لمباراة سموحة خاصة علي معلول ورامى ربيعة وحسام عاشور لمعالجة مشكلة الضعف الدفاعي للفريق.

كما خضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لكشف طبي في التدريبات الجماعية من أجل الوقوف على حجم إصابته بعدما عانى من ثقل في العضلة الخلفية، وفي الغالب لن يلحق بمباراة سموحة.