الرياض ـ خالد المصيبيح

استقر الجهاز الفني للمنتخب السعودي على القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة خليجي 23 التي ستحتضنها الكويت خلال الفترة من 22 الشهر الجاري وحتى 5 يناير القادم بتقديم خوان أنطونيو بيتزي مدرب «الاخضر» قائمته النهائية بعد ان تم استبعاد الثنائي عبدالرحمن الغامدي وفراس البريكان، وكان قبلها قد استبعد الثنائي عبدالعزيز الجبرين وعبدالاله العمري وحل بديلا عنهما عمر هوساوي ومعن الخضري، فيما أصيب في التدريب الاخير اللاعب همام سالم إلا أن إصابته لم تعقه في الاستمرار مع القائمة المشاركة في البطولة، ومن المقرر أن يصل وفد «الأخضر» الى الكويت اليوم.

ووقع الاختيار على كل من: عساف القرني ومسلم ال فريج لحراسة المرمى، أما في خط الدفاع فقد اختار محمد خبراني وعبدالله الشمري وعبدالرحمن العبيد وعبدالله العمار وعمر هوساوي وسلطان الغنام وفي خط الوسط همام سالم وسالم علي وجابر عيسى واحمد الفقي ومعن الخضري ونوح الموسى ومحمد كنو واحمد الفريدي، والمهاجمون خالد الكعبي وسلمان المؤشر وعلي النمر ومختار فلاتة وهزاع الهزاع وعبدالقدوس عطية.

وبرر خوان أنطونيو بيتزي عدم خوض المنتخب السعودي لأي مباراة ودية تسبق البطولة قائلا: اللاعبون من ناحية بدنية مستعدون بشكل جيد بحكم تواجدهم مع فرقهم في المرحلة الماضية ما ساعد كثيرا فيما سيكون التجانس سائدا بين اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة في المرحلة الماضية ولن يشكل عدم اقامة لقاء ودي قلقا لنا.

من جهة اخرى، تعرض فريق نادي الهلال لأول خسارة له في الدوري السعودي وجاءت من الفيحاء الفريق الصاعد وذلك بهدفين مقابل هدف واحد وسجل للفيحاء روني فرنانديز 51 ودانيلو اسبريا 83 فيما سجل للهلال ياسر الشهراني 62 وصعد الفيحاء الى المركز 11 برصيد 16 نقطة فيما ظل الهلال على رصيده السابق 27 نقطة ثانيا بفارق نقطة واحدة عن الاهلي المتصدر وللهلال لقاءان مؤجلان امام الفيصلي والاتفاق.