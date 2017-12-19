بيروت - ناجي شربل

شارف الالماني ثيو بوكير على العودة الى العرين النجماوي مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب المؤقت ارمين صاناميان الذي تولى الدفة بعد استقالة جمال الحاج.

وسيحضر معه بوكير الذي سيوقع عقد انضمامه رسميا في الساعات المقبلة، لاعب الارتكاز احمد حسن «تياغو» من سيراليون، وهو لاعب حر، بعدما سبق له المشاركة مع التضامن صور الموسم الماضي.

وكان بوكير أنهى ارتباطه بطرابلس الذي عين موسى حجيج مدرب العهد السابق رسميا مديرا فنيا له.

وقد حضر بوكير مباراة النجمة والشباب العربي في ختام دور الـ ١٦ لمسابقة كأس لبنان في صيدا، والتي فاز فيها النجمة ٢-٠ من ركلتي جزاء للكابتن حسن معتوق والسوري عبد الرزاق الحسين. ولعب النجمة بعشرة لاعبين منذ الشوط الاول بعد طرد الحارس علي السبع، وكانت مناسبة لعودة الحارس عباس حسن المبعد منذ فترة. وبدا ان حسن كسب كيلوغرامات اضافية نتيجة جلوسه على دكة الاحتياطي.

وتعتبر عودة بوكير الى النجمة بمنزلة انهاء لدور المدرب السابق جمال الحاج الذي عين مديرا للكرة في النادي بعد ابعاده عن منصبه من قبل الرئيس اسعد سقال.

ويلتقي النجمة في ربع نهائي الكأس الانصار حامل اللقب الموسم الماضي والفائز على الراسينغ بيروت بثلاثية نظيفة بعد وقت اضافي. وستكون مباراة تصفية حساب، خصوصا ان الانصار اذل النجمة في الدوري ٥-١.

في حين يلتقي في بقية مباريات ربع نهائي الكأس: العهد -طرابلس، السلام زغرتا - التضامن صور، الاخاء الاهلي عاليه - النبي شيت.

من مباراة الراسينغ والأنصار في الكأس