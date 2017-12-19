بحث ترتيبات مباراة الأهلي وأتلتيكو مع السفير الإسباني





القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

صارت مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية، المحدد لها يوم 30 ديسمبر الجاري في ستاد برج العرب، حديث الساعة في الاوساط الرياضية خاصة بعد موافقة الأمن على حضور 60 الف متفرج، وتخصيص دخلها بالكامل لصالح أسر شهداء العمليات الارهابية، حيث تفاعلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، واجرت ثلاثة تعديلات على جدول مباريات الدوري.

فقررت اللجنة، إقامة مباراة الأهلي وبتروجيت المقرر لها يوم 29 ديسمبر الجاري ضمن الجولة 16 للدوري الممتاز، في السادسة مساء بدلا من السابعة، ونقلها إلى ستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد القاهرة

كمــا قـــررت اللجنة أيضا تقديم مباراة الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة ضمن الجولة ذاتها، لتقام في الثالثة عصر يوم 29 ديسمبر بستاد الإسكندرية بدلا من يوم 30 ديسمبر.

ويعقد مسؤولو الأهلي اجتماعا مع السفير الإسباني بالقاهرة أرتيروا فيلو من أجل الترتيب لكافة الأمور الخاصة بالمباراة، كما تم توجيه دعوة رسمية للسفير الإسباني بجانب جميع العاملين بالسفارة لحضور المباراة.

وكان الاهلي قد وجه الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية الكبرى في الخليج، بجانب بعض نجوم الكرة مثل حسام غالي لاعب الفريق السابق، والنصر السعودي الحالي ومحمود عبدالمنعم كهربا نجم منتخب مصر ونادي اتحاد جدة وفهد المولد لاعب اتحاد جدة وأحمد خليل لاعب الجزيرة الاماراتي وعمر عبدالرحمن «عموري» لاعب العين وإسماعيل مطر لاعب الوحدة وسيد ضياء لاعب الرفاع البحريني واسماعيل عبداللطيف لاعب المحرق وتيسير الجاسم لاعب الأهلي السعودي وأسامة هوساوي لاعب الهلال السعودي.

مداخلة لمنصور

‏وفي مداخلة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال انه لن يسمح بمشاركة كهربا في المبارة الا اذا تقدم النادي الاهلي بطلب رسمي لنادي الزمالك.

وتستكمل اليوم الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، فيلتقي الرجاء مع المقاصة، والاسماعيلي مع طلائع الجيش والانتاج الحربي مع طنطا، والمقاولون مع بتروجيت.

إنجاز عالمي جديد في الإسكواش

احرز محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا، لقب بطولة العالم للإسكواش، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 3-2 على شقيقه مروان الشوربجي، المصنف السادس، في نهائي مصري خالص، في مانشستر بإنجلترا.

وتفوق محمد بواقع 11-5 و9-11 و11-7 و9-11 و11-6، ليعوض هزيمته مرتين، في النهائي، عامي 2012 و2014، أمام مواطنه رامي عاشور

وفي نهائي مصري خالص أيضا لمنافسات السيدات، فازت رنيم الوليلي، المصنفة الثانية، 3-1، على نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا، لتحرز اللقب أيضا لأول مرة في تاريخها

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فازت مصر ببطولة العالم لفرق الرجال، للمرة الرابعة في تاريخها، بعد انتصارها في النهائي على إنجلترا، في مرسيليا.

بداية قوية لطائرة السيدات العربية

حقق فريق السيدات للكرة الطائرة بالصفاقسي، بداية موفقة في البطولة العربية للأندية البطلة، في نسختها رقم 19 المقامة حاليا بالقاهرة، حيث فاز في الجولة الأولى على المجمع البترولي الجزائري، بثلاثة أشواط لشوطين 3 – 2.

وفي لقاء آخر، في الجولة الأولى، فاز فريق السيدات بالأهلي المصري، على سبورتينج المصري بثلاثة أشواط دون رد.

وتشهد البطولة العربية مشاركة 5 أندية هي: سبورتينج المصري والنادي الصفاقسي والمجمع البترولي الجزائري ونادي شباب 20 الصحافة السوداني، إلى جانب الأهلي المصري الفريق المنظم.