القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن وجود الدولي المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017.

وأقام الكاف مؤتمرا في مدينة أكرا الغانية وقام بالكشف عن القائمة النهائية المتنافسة على جائزة أفضل لاعب أفريقي، وتواجد صلاح بجانب السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، واوباميانج مهاجم الجابون وبروسيا دورتموند الألماني.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن الفائز بالجائزة في حفله السنوي يوم 4 يناير المقبل في غانا، ومن المنتظر أن يتواجد صلاح بعد الحصول على إذن من ناديه الإنجليزي في الحفل.

وشهد العام الحالي، تألقا لافتا للنظر لمحمد صلاح سواء مع روما الإيطالي أو بعد الانتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي بجانب قيادته لمنتخب مصر للتأهل لمونديال روسيا 2018 والحصول على فضية أمم إفريقيا 2017.

وتوج صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب افريقي 2017 وفقا لاستفتاء هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» متفوقا على ماني واوباميانج وموسيس ونابي كيتا.

ورفع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 20 هدفا في 26 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات المحلية والقارية، ليعادل رقمه التهديفي الذي حققه مع فريق بازل السويسري، عندما سجل نفس العدد من الأهداف في 79 مباراة في كل البطولات خلال موسمين ونصف الموسم.