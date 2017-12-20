القاهرة - سامي عبدالفتاح

يوم مشحون جدا في الدوري المصري يقف فيه القطبان (الأهلي والزمالك) على المحك، خلال الجولة الـ14 لسباق الدورى، حيث يواجه الفريقان قطبي الإسكندرية، فيلعب الاهلي مع سموحة، والزمالك مع الاتحاد السكندري.

علما بأن نتائج الفرق الأربعة في الجولة الماضية لم تكن مرضية لأي منهم، ومع هاتين المباراتين يستضيف فريق الأسيوطي نظيره وادي دجلة.

ويسعى الأهلي الى استعادة الثقة والعودة لطريق الانتصارات عندما يواجه سموحة، وذلك على أمل الاقتراب أكثر من الصدارة، بعد أن فقد 5 نقاط في آخر جولتين بالهزيمة أمام مصر المقاصة 3-2 والتعادل مع طنطا 1-1.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وله مباراتان مؤجلتان بينما يتصدر الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، واعترف البدري بأن أداء فريقه في المباراتين الأخيرتين كان دون المستوى.

وخسر الأهلي جهود عدد من لاعبيه الأساسيين من بينهم ثنائي قلب الدفاع سعد سمير ورامي ربيعة، وانضم إليهما علي معلول الظهير الأيسر ولاعب الوسط حسام عاشور، ومازال الأربعة في مرحلة العلاج.

من جانبه، يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك رابع الترتيب ويأمل في التقدم نحو المربع الذهبي.

وستكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن الجولة ذاتها الفرصة الأخيرة لمدرب الزمالك نيبوشا يوفوفيتش القادم من الجبل الأسود، والذي تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته بشكل كبير وتلقى ثلاث هزائم، كان آخرها أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 12 مباراة، وكاد مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور أن يستغني عن خدمات يوفوفيتش قبل يومين، لكن الشرط الجزائي في عقد المدرب، والذي يعادل راتب ثلاثة أشهر، حال دون صدور قرار بإقالته.