الدوحة ـ عبدالباقي أبوالفضل

تصل بعثة فريق باريس سان جرمان الفرنسي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم للانتظام في معسكر تدريبي خلال عطلة الأعياد يستمر حتى 23 الجاري.

ويحل النادي الفرنسي ضيفا على الدوحة بكامل نجومه وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا ودانييل ألفيس وتياغو سيلفا وماركو فيراتي وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي وادينسون كافاني، ويقود تدريب الفريق المدرب أوناي إيمري.

ويتصدر فريق العاصمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسيواجه سان جيرمان منافسه ريال مدريد الاسباني في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويخوض الملكي مباراة الذهاب يوم 14 فبراير المقبل في البرنابيو، فيما ستقام مباراة الإياب في السادس من شهر مارس. واختتم باريس سان جيرمان دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية متفوقا على أندية بايرن ميونيخ الألماني، وسيلتك الاسكتلندي وأندرلخت البلجيكي. وأعلن سان جرمان برنامجه التدريبي خلال معسكره القطري والذي يتضمن حصصا تدريبية على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي «أسباير»، ويخوض مرانه الأول مع طلاب الأكاديمية.

وهذه المرة الخامسة الذي يقيم سان جيرمان معسكره في الدوحة، أعوام (2011 و2012 و2013 و2015 و2017)، فيما كان معسكره عام 2014 في المغرب، حيث التقى وديا مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في مراكش.

وكان سان جرمان خاض مساء أمس مباراته أمام فريق كان في التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكما يقيم بايرن ميونيخ الألماني معسكرا تدريبيا في الدوحة خلال الفترة من 2 - 7 يناير المقبل خلال العطلة الشتوية.