يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا خلال اليومين المقبلين للاستقرار على موعد سفر بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري والمقررة في 12 يناير المقبل.

ويأتي تحديد الجهاز الفني لموعد السفر من أجل إبلاغ الشركة الراعية بالموعد لحجز تذاكر الطيران وتجهيز ترتيبات سفر الفريق خلال إقامته في الإمارات حيث يفاضل الجهاز الفني بين يومي 9 و10 يناير المقبل لاختيار أحدهما للسفر.

وعلى صعيد آخر، يدرس الجهاز الفني اصطحاب جميع اللاعبين للسفر مع الفريق الى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراته بالدوري يوم 29 الجاري أمام بتروجيت، والمباراة الودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بملعب برج العرب في اليوم التالي.

من جهة أخرى، أكد طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي خالد محمود أن المهاجم مروان محسن لا يعاني من موانع طبية قد تعيقه عن المشاركة في المباريات.

وأضاف طبيب الأهلي، في تصريحات للصحافيين، أن اللاعب أنهى علاجه الخاص بإصابته القديمة من الرباط الصليبي، مؤكدا أنه يؤدي تدريباته مع الفريق الأحمر، وحالته تتحسن من وقت لآخر.

وأشار إلى أن اللاعب يشعر بالإجهاد الطبيعي من وقت لآخر، ويتم التعامل معه بزيادة الجرعات التأهيلية للتخلص من هذا الأمر.

وأشار طبيب «الأحمر» إلى أن اللاعب تحت مراقبة الجهاز الفني لمتابعة حالته البدنية والفنية قبل الدفع به في المباريات.

ويغيب مروان محسن عن مباريات الأهلي منذ فبراير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.