حافظت ألمانيا بطلة العالم وكأس القارات على صدارة التصنيف العالمي الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم امس وانهت العام 2017 في المركز الأول، فيما بقيت تونس الأولى عربيا.

وحافظت ألمانيا المرشحة بقوة للاحتفاظ بلقبها العالمي الصيف المقبل في روسيا، على رصيدها 1602 نقطة وعلى فارق النقاط الـ119 التي تفصلها عن البرازيل الثانية.

ولم تشهد المراكز الـ35 الأولى اي تغيير، وارتقت كل من صربيا (36) والبوسنة (37) واستراليا (38) مركزا واحدا على التوالي على حساب جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تراجعت 3 مراكز وباتت في المرتبة 39.

عربيا، بقيت تونس التي عادت الى المونديال للمرة الأولى منذ 2006 والخامسة في تاريخها، في الصدارة والمركز 27 عالميا أمام مصر (31) والمغرب (40).

وصعدت الجزائر 6 مراكز وباتت في المركز 58 عالميا والرابع عربيا امام السعودية التي بقيت في المركز 63.

يذكر ان منتخبات تونس ومصر والمغرب والسعودية ستمثل العرب في مونديال روسيا الصيف المقبل، وأوقعت القرعة مصر والسعودية في المجموعة الأولى مع الاوروغواي وروسيا المضيفة، والمغرب في الثانية مع ايران والبرتغال واسبانيا، وتونس في المجموعة السابعة مع انجلترا وبلجيكا وبنما.

- تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- ألمانيا

2- البرازيل

3- البرتغال

4- الأرجنتين

5- بلجيكا

6- إسبانيا

7- پولندا

8- سويسرا

9- فرنسا

10- تشيلي