القاهرة - سامي عبدالفتاح

تنفس حسام البدري ونيبوشا، الصعداء بعد أن خرج فريقا الاهلي والزمالك من حالة فقدان التوازن التي تسببت في موجات من النقد على المدربين، وصلت الى حد المطالبة برحيلهما، ولكن نجح الاهلي والبدري في عبور سموحة، مثلما نجح الزمالك ونيبوشا في عبور الاتحاد السكندري في ختام الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فقد استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات بفوز صعب على حساب ضيفه سموحة 2-1.

تقدم الأهلي بهدف عبدالله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 42 وتعادل سموحة بهدف للبوركيني بانو دياوارا في الدقيقة 50 ثم أحرز البديل إسلام محارب هدف الفوز للأحمر في الدقيقة 65.

وغابت الانتصارات عن الأهلي في آخر مباراتين بعد الهزيمة أمام المقاصة والتعادل مع طنطا، واستعاد الفريق المركز الثاني بهذا الفوز بعدما ارتفع رصيده إلى 29 نقطة خلف الإسماعيلي المتصدر بفارق نقطتين، علما بأن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين أمام النصر والمقاولون. وأحرز إسلام محارب، لاعب وسط فريق الأهلي أول هدف له هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد المباراة والفوز فجر وكيل نجم الأهلي عماد متعب بأن مهاجم الفريق تقدم بطلب رسمي للرحيل عن القلعة الحمراء الى الدوري السعودي في شهر يناير المقبل مثل زميله حسام غالي.

وأعلن نادر شوقي مدير أعمال اللاعب أن عماد متعب تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي وسيرحل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بنسبة 99%.

الزمالك يستفيق

وفي ستاد الاسكندرية استعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات بفوز سهل على حساب مضيفه الاتحاد 2-0.

سجل ثنائية الزمالك المهاجم الغاني بنيامين أشيامبونج في الدقيقتين 1 و57 ليعود الفريق الأبيض للانتصارات بالدوري بعد صيام 3 جولات كاملة منذ آخر فوز على حساب النصر في 17 نوفمبر الماضي.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مديره الفني المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش إلى 22 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد الاتحاد في أول لقاء تحت قيادة مديره الفني الجديد الإسباني خوان ماكيدا عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

كما حقق فريق وادي دجلة انتفاضة قوية مع مديره الفني الجديد طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا لأحمد حسام ميدو، بعد أن حقق الفريق الفوز على حساب مضيفه الأسيوطي سبورت 2-0.