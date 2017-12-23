القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقب اجتماعه مساء اول من امس عودة لجنة الكرة بقيادة الخطيب، وعضوية الثنائي عبدالعزيز عبدالشافي (زيزو) وعلاء عبدالصادق.

وقرر المجلس تعيين عبدالعزيز عبدالشافي زيزو مديرا رياضيا، ومنحه صلاحيات مسؤولية التعاقدات والتنسيق بين قطاع الناشئين والفريق الأول والتنسيق مع جميع القطاعات، والعمل على تعظيم إيرادات النادي، من خلال إعارة بعض اللاعبين من خلال تقديم توصيات إلى لجنة الكرة، وتولي مسؤولية اللجنة الفنية التي يتولاها حاليا علاء ميهوب لاستكشاف المواهب في جميع أنحاء الجمهورية، وأيضا يكون مسؤولا عن انتقالات اللاعبين والبطاقات الدولية وصحة البيانات والإجراءات.

وطرحت إدارة الأهلي تذاكر لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 30 الجاري، وختمها وتوزيعها في خمس منافذ في الإسكندرية، بعد طرحها أيضا من خلال منفذ الحجز الإلكترونى بجانب تخصيص جزء من تذاكر ودية أتليتكو مدريد لطرحها في الفروع الثلاثة للأعضاء فقط.

وتم وضع المخطط العام لفرع التجمع الخامس، للبدء في اعتماد هذا المخطط من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب تكييف صالة الكراتيه في مدينة نصر والبدء في تنفيذ حمام السباحة بالمنطقة الترفيهية وتعلية أسوار النادي في الفروع الثلاثة من خلال دراسة تقدم خلال أسبوع، وأيضا وضع تعديل في شكل مداخل النادي من حيث الهيئة الخارجية.

وأعلن المجلس وضع دراسة لتغطية حمام السباحة في فرع زايد، وأيضا إنشاء منطقة للأطفال بجانب إنشاء مقر للشهر العقاري في الشيخ زايد.

وبدأ المجلس في استخراج تراخيص صالة للكراتيه في فرع الجزيرة، واستكمال تشطيب المدرج الجديد في ملعب التتش، بالإضافة إلى هدم المدرج القديم حتى المقصورة، وإنشاء إدارة العلاقات الحكومية والتراخيص برئاسة ياسين عبدالباري لإنهاء استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأفرع الثلاثة.

واعتمدت الإدارة (لجنة العضوية) عددا كبيرا من العضويات الجديدة، على أن يتم استمرار استقبال أوراق الراغبين في استخراج العضويات الجديدة لنهاية الشهر الجاري، كما تمت الموافقة على سفر فريق الغطس إلى هولندا للمشاركة في بطولة مدرجة ضمن الأجندة الدولية في الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تطوير العيادات الطبية على أحدث مستوى، لتقديم أحدث الخدمات لفرعي الجزيرة ومدينة نصر وتوريد الأدوية لفرع الشيخ زايد، بينما تقرر إلغاء رسوم اشتراك أعضاء الشيخ زايد للتواجد في حمام السباحة وأيضا سرعة متابعة التحصيلات في المنافذ للحصول على حقوق النادي.

صفقة تبادلية

في خطوة فريدة على الاندية المصرية اتفق ناديا الزمالك والمصري البورسعيدي على صفقة تبادلية ضخمة للاعبي الفريقين لكرة القدم، قوامها 7 لاعبين وذلك بحلول فترة الانتقالات الشتوية، وتستكمل في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتوصل النادي البورسعيدي لاتفاق على ضم 4 لاعبين من الزمالك هم: أحمد موسى (كابوريا) وأحمد مجدي ومحمد رمضان وأحمد توفيق، لدعم صفوف المصري في الموسم الحالي خاصة ان اللاعبين الاربعة لا يلعبون بانتظام مع الزمالك، كما وافق نيبوشا على رحيلهم.

وفي المقابل وافقت إدارة المصري من حيث المبدأ على ترك الثلاثي أحمد جمعة مهاجم وهداف الفريق والمدافع إسلام أبوسليمة والظهير الأيسر محمد حمدي.

ولكن اتفاق التخلي عن الثلاثي البورسعيدي، لن يكون في الوقت الحالي بل في فترة الانتقالات الصيفية أي في نهاية الموسم، لارتباط فريق المصري بمباراة السوبر أمام الأهلي، وكذلك المشاركة في كأس الكونفيدرالية.

وتقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة 15 تبدأ بلقاء الداخلية مع طنطا، والرجاء مع النصر والمقاصة مع الاسماعيلي.