القاهرة - سامي عبدالفتاح

اشتعلت الأجواء بين جماهير الزمالك وإدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، بعد أن توعدت الجماهير مجلس منصور بمواصلة مواجهة المجلس الحالي حتى يرحل، بينما توعد مرتضى منصور هذه الجماهير بالقبض على عناصرها وتقديمهم للمحاكمة، وأصدر بيانا متحديا هذه العناصر التي تطالب برحيله.

وقامت بعض جماهير الزمالك بوقفة احتجاجية بالقرب من مقر النادي بميت عقبة ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، لمطالبته بالرحيل بسبب الأفعال التي يقوم بها.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية دون أزمات، بعد تدخل بعض رجال الأمن بطريقة سلمية.

ووجهت الجماهير عدة رسائل لمرتضى منصور من أجل مطالبته بالرحيل بعد ضياع حقوق النادي، وجعل اسم الزمالك مستباحا من الجميع.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا للتعليق على تجمع جماهير النادي الأبيض أمام بوابة النادي.

جاء بيان الزمالك كالتالي: «بلطجية الوايت نايتس يقدر عددهم بـ 150 شخصا حاولوا الاقتراب من بوابة النادي المجاورة للحامدية الشاذلية وتصدى لهم أمن النادي المسلح ففروا هاربين كالفئران المذعورة».

وتابع مجلس الزمالك بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي: «اعتبر مجلس الإدارة أن هذا تحذير أخير سبق أن وجهه مرتضى منصور لكل من تسول له نفسه الاقتراب من النادي، موجها رسالته لكل أب وأم من عاقبة من يسوق أبناءهم، وأنه في المرة المقبلة سيلقي الأمن القبض عليهم».

واختتم المجلس بيانه: «المحرضون لهؤلاء البلطجية هم ممدوح عباس وأحمد سليمان وهاني العتال ومصطفى عبدالخالق، وأن من أتى لمصالح انتخابية سقطوا في الانتخابات، خاصة أن فريق الكرة انتصر في الجولة الماضية، ونحذر من أن تكرار هذا الأمر ستكون له آثار لن تحمد عقباها وقد أعذر من أنذر».

..وغضب في بورسعيد من لاعبي المصري

وفي بورسعيد، أعربت الجماهير البورسعيدية عن غضبها من العميد حسام حسن ولاعبي المصري للسقوط الجديد للفريق إمام إنبي في الدوري، وتراجع ترتيب الفريق في المسابقة، فقد قاد المهاجم صلاح محسن فريقه إنبي لتحقيق فوز صعب على حساب ضيفه المصري بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري المحلي، سجل صلاح محسن هدفي إنبي في الدقيقتين 11 و41، أما هدف المصري فسجله عبدالرحمن عامر لاعب إنبي بالخطأ في مرماه.

وحاول المصري العودة للمباراة بأداء هجومي في الشوط الثاني، لكن الفريق البترولي نجح في الحفاظ على تقدمه.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد المصري عند 27 نقطة في المركز الثالث.

وتقام اليوم مباراتان في الجولة نفسها، حيث يلتقي بتروجيت مع الأسيوطي وسموحة مع الإنتاج الحربي.

سيدات الأهلي بطلات العرب للطائرة

حصد فريق الأهلي لقب البطولة العربية للسيدات في الكرة الطائرة، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافتها القاهرة، بحضور الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وفاز الأهلي على حساب المجمع البترولي الجزائري في الجولة الأخيرة للبطولة بالصالة المغطاة لستاد القاهرة بـ 3 أشواط دون رد، بواقع 25-17 و25-23 و25-13.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن الصفاقسي التونسي.