أجريت اليوم قرعة بطولة كأس الخليج ال23 لكرة القدم المزمع اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 ديسمبر الى الخامس من يناير المقبلين.

واسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري في المجوعة الاولى مع منتخبات البحرين والعراق واليمن في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والامارات وسلطنة عمان وستنضم لها الكويت في حالة رفع الايقاف عنها.

وقال الامين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي في مؤتمر صحفي عقب مراسم اجراء القرعة انه في حال عدم مشاركة منتخبات السعودية والامارات والبحرين فإن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد.

واوضح "في حالة عدم مشاركة البحرين والامارات والسعودية سوف يتم العودة للنظام الاساسي للمسابقات بإقامة البطولة من دور واحد في حالة عدم وصول العدد الى ثمانية منتخبات ويتم اجراء القرعة لاحقا والقرار يعود للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الخليجي".

واشار الى ان بطولة خليجي 23 ستقام في موعدها المحدد بمشاركة سبعة منتخبات في انتظار رفع الايقاف عن الكويت ليكتمل العدد الى ثمانية منتخبات.

وكان الاتحاد الخليجي قد قرر في ابريل 2016 اقامة خليجي 23 في قطر بدلا من الكويت في ظل الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.

وسبق حفل القرعة الاعلان عن شعار اتحاد كأس الخليج العربي وتقديم فيلم قصير يوثق تاريخ البطولة منذ نسختها الاولى لاسيما وانها تحظى بمكانة كبيرة لدى الدول الخليجية.