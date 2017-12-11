بارك اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم اقامة بطولة كأس الخليج ال23 في دولة الكويت هذا الشهر بعد رفع الايقاف الدولي عن النشاط الكروي الكويتي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي عقب اجتماعه التشاوري برئاسة رئيس الاتحادين القطري والخليجي الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني ان المجتمعين بحثوا تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة الكويت للوقوف على جاهزيتها لاستضافة البطولة.

واضاف البيان انه تم الاطلاع على نتائج القرعة التي كانت اعتمدت سابقا في ال25 من سبتمبر الماضي.

وكانت القرعة اوقعت الكويت في المجموعة الاولى بجانب السعودية والامارات وعمان فيما جاء المجموعة الثانية التي تضم قطر حامل اللقب والعراق واليمن والبحرين.