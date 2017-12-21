كشف مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن البلدية أتمت استعداداتها لاستقبال كأس الخليج 23، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر خلال الفترة من 22 الجاري حتى 5 يناير من العام المقبل.

وأكد أبا الخيل انه تم وضع خطة عمل لمواكبة الحدث تضمنت إبراز المظهر الحضاري والجمالي أمام الوفود والجماهير القادمة لمتابعة مباريات كأس الخليج 23، مؤكدا ان إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الفروانية والعاصمة قامت بتوفير العديد من آليات النظافة لغسيل وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ستاد جابر الأحمد الدولي بمنطقة الفروانية وستاد نادي الكويت الرياضي بمنطقة كيفان إلى جانب توفير حاويات جديدة بالإضافة إلى توفير عدد كبير من عمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول.

وأضاف أبا الخيل ان مفتشي فريق الباعة المتجولين التابعين لإدارات النظافة سيكونون متواجدين على مدار الساعة لرصد الباعة الجائلين الذين يقومون باستغلال الحدث لعرض بضائعهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.

واستطرد أبا الخيل قائلا ان مراقبة الاعلام والزينة التابعة لإدارة العلاقات العامة قامت برفع أعلام الدول المشاركة في كأس الخليج 23 على ستادي جابر الأحمد الدولي ونادى الكويت الرياضي.

واختتم أبا الخيل تصريحه مناشدا الجميع بعدم التعامل مع الباعة الجائلين وفي حال وجود اي بائع متجول التوجه مباشرة لمفتشي البلدية أو تصويره وإرسال الصورة لحسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي [email protected] لتطبيق لوائح وأنظمة البلدية بحقه.