بوناشي: مستعدون لحفل الافتتاح والبطولة



مبارك الخالدي

أكد مدير ستاد جابر الدولي ونائب رئب رئيس فريق العمل الخاص بالستاد خالد بوناشي، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لإقامة حفل الافتتاح لبطولة «خليجي 23».

وقال بوناشي لـ «الأنباء» إنه منذ الإعلان عن استضافة الكويت الحدث الخليجي بدأنا العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وبوتيرة متسارعة على مدار الساعة لاستقبال البطولة الخليجية الغالية على قلوب أهل الكويت وجميع الخليجيين.

وأضاف: بلغنا المرحلة النهائية بعد أن انتهينا من كل البروفات المطلوبة واتخاذ جميع الجهات مواقعها اللازمة بحسب التعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا للبطولة، ونتمنى أن نجد التعاون من الجميع لإنجاح هذا الحدث الكبير.

ويقع ستاد جابر الدولي في منطقة العارضية على مساحة تبلغ 400.000 متر مربع وتم تصميمه على شكل سفينة كويتية شراعية «بوم» بطول 650 مترا في الاتجاه الشمالي الجنوبي، ويمتد الاتجاهان الغربي والشرقي بطول 610 أمتار ويتسع لـ 60 ألف متفرج و300 مقعد مخصص للمعاقين و750 مقعدا لكبار الزوار وعدد 600 كبينة خاصة، فضلا عن مضمار دولي وخدمات مميزة لرجال الصحافة والإعلام تشمل عدد 8 غرف لمحطات التلفزيون والفضائيات وكافتيريا وغرفة للترجمة وطباعة النصوص وأماكن للتعليق الإذاعي والتلفزيوني، كما يشتمل على مواقف للسيارات بعدد 6500 موقف و26 ألفا موقفا خارجيا.

وتعمل مرفقات الستاد وفق أحدث النظم الإلكترونية من خلال شبكة متكاملة كما يتمتع بنظام خاص للأمن والسلامة.

إشادات وشهادات دولية

حصل ستاد جابر على عدد من الشهادات والإشادات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومن الشخصيات الرياضية العالمية.

وقال الخبير المعماري ممثل «فيفا» السويسري تشارلز بوتا ان الستاد يضاهي الستادات العالمية التي احتضنت مباريات كأس العالم وانه يمنح درجة (9 من 10) للستاد من حيث الكفاءة والناحية الجمالية والسعة وتوافر الخدمات والمرفقات، كما وصف أعضاء الاتحادين الآسيوي والدولي الستاد بالمونديالي خلال زياراتهم المتكررة له.

زيارة انفانتينو

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو على تفقد الستاد أثناء زيارته الى البلاد وإعلانه رفع الإيقاف الدولي المفروض على المشاركات الخارجية للكرة الكويتية بشكل رسمي ومن دون قيد أو شرط.

وأعرب انفانتينو عن انبهاره في الستاد، واصفا إياه بالعالمي، متمنيا أن تعود الكرة الكويتية بقوة بفضل ما تتوافر لها من خدمات وملاعب متطورة كستاد جابر.

أشرف فريق العمل بالستاد على تنفيذ الرؤية الخاصة للجنة العليا المشرفة على تنظيم «خليجي 23» في البلاد اعتبارا من 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل، اذ تقرر ان يحتضن الستاد حفل الافتتاح ومباريات المجموعة الاولى التي تضم «الازرق» ومنتخبات السعودية والإمارات وعمان وكذلك مواجهتي الدور نصف النهائي وحفل الختام ونهائي البطولة، وعمل فريق العمل بشكل متواصل منذ إعلان إقامة الدورة في الكويت على إعادة تهيئة ملحقات الستاد لتقديم كل الخدمات للوفود المشاركة.