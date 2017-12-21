سانشيز استعان بعناصر الخبرة لدعم الشباب





الدوحة ـ عبدالباقي ابو الفضل

يخوض المنتخب القطري الأول لكرة القدم أولى تدريباته في الثالثة عصر غد على ستاد نادي الشباب، إذ من المقرر أن يصل الوفد اليوم إلى الكويت استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الثالثة والعشرين.

ويذكر أن قرعة البطولة الخليجية أوقعت قطر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليمن والعراق والبحرين.

وسيخوض العنابي مرانه الأخير بالدوحة تحت قيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز صباح اليوم قبيل التوجه إلى مطار حمد الدولي للسفر إلى الكويت.

ويترأس وفد منتخب قطر الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وتضم البعثة أفراد الجهازي الفني والإداري و23 لاعبا.

يلعب منتخب قطر أولى مبارياته في «خليجي 23» أمام شقيقه اليمني في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد نادي الكويت في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ويلتقي في الجولة الثانية مع منتخب العراق والمقررة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الكويت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب البحرين في السادسة والنصف مساء يوم 29 الشهر الجاري على ستاد جابر الدولي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز على متابعة المباريات الودية والرسمية للمنتخبات الثلاثة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبيل إنطلاق البطولة.

وعلى صعيد متصل، فضل المدرب سانشيز الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب قطر قبل السفر إلى الكويت بساعة واحدة، وقد استعان الجهاز الفني بجهود خمسة لاعبين محترفين في قارة أوروبا وهم: عاصم مادبو وأكرم حسن عفيف وعبدالكريم حسن (أوبن البلجيكي)، وأحمد ياسر محمدي (كولتورال الإسباني) وأحمد معين (ديبورتيفا ليونيسا الإسباني).

مرحلة إحلال وتجديد

تشهد قائمة منتخب قطر مرحلة إحلال وتجديد في الوقت الحالي بعد استبعاد المدرب أسماء كبيرة ذات خبرة دولية أبرزها خلفان إبراهيم خلفان (العربي القطري)، وعلي أسد وخوخي بوعلام (السد القطري)، وعبدالعزيز حاتم (الغرافة القطري)، خالد مفتاح ومحمد موسى (الدحيل القطري)، في الوقت الذي ضم المدرب 7 لاعبين فقط شاركوا في النسخة الماضية «خليجي 22» بالرياض والذي توج بها منتخب قطر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، واللاعبون السبعة أصحاب الإنجاز هم: سعد الدوسري (حارس المرمى)، وحسن الهيدوس، وأحمد ياسر، والمهدي علي، وكريم بوضياف، وإسماعيل محمد وعبدالكريم حسن.