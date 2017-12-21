قرر الجهاز الفني للمنتخب القطري بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز منح شارة قيادة «العنابي» في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» التي تنطلق غد لحسن الهيدوس لاعب السد.

وجاء قرار منح شارة القيادة للهيدوس الفائز مع منتخب قطر بلقب «خليجي 22» في الرياض، باعتباره أقدم لاعبي العنابي، فضلا عن غياب القائد الأسبق لمنتخب قطر في «خليجي 22» بلال محمد، واعتزال وسام رزق، واستبعاد خلفان إبراهيم خلفان.

ويعتبر الهيدوس أحد أبرز لاعبي منتخب قطر والذي يعول عليهم الجهاز الفني كثيرا في صنع الفارق بخط هجوم المنتخب خلال مشاركته في منافسات كأس الخليج.