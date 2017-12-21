يستعد قسم الرقص الاستعراضي في أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» للمشاركة في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2017، والتى تحتضنها الكويت بدءا من غد الجمعة على «ستاد جابر»، وذلك من خلال أداء استعراضى أعد خصيصا لهذه المناسبة الرياضية والوطنية الغالية علينا جميعا.

يشارك 38 شابا من أكاديمية «لابا» مع 12 راقصا محترفا من فرنسا سبق أن تعاونوا مع «لابا» في العديد من الفعاليات خلال الأعوام السابقة منها مشروع «أصوات 1 و2 و3 و4» لمدة 5 سنوات، لعب خلالها الفرنسيون دورا بارزا في رفع كفاءة مستوى الرقص الأدائي للشباب الكويتي والوصول بهم إلى مستوى احترافي عالمي بإشراف مصمم الرقص الفرنسي حفيظ زيكنيني.

وعبرت رئيسة قسم الرقص في «لابا» تيني ماتن عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التاريخية.

وأضافت: هذا ثاني أكبر مشروع يقدمه قسم الرقص في الأكاديمية في شهر واحد بعد النجاح الباهر الذي حققه مهرجان الفنون والرقص «فاد» مطلع ديسمبر الجاري والذي استمر لمدة 5 أيام ويعد الأول والأكبر من نوعه في الكويت.