وعد مدير القناة الثالثة في تلفزيون الكويت بدر الطراروة الجماهير بنقل مختلف ومتميز لبطولة خليجي 23 التي ستنطلق غدا في الكويت.

وأضاف الطراروة خلال لقائه في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن وزارة الإعلام وفرت للقناة إمكانيات هائلة لنقل الحدث بصورة رائعة، حيث سيتم استخدام أجهزة فنية متطورة لأول مرة في الأحداث الرياضية التي تقوم القناة بنقلها.

وعن البرامج الرياضية التي ستصاحب الحدث الخليجي، قال الطراروة: وضعنا خطة عمل متكاملة للبرامج خلال فترة استضافة بطولة خليجي 23، حيث سيكون هناك استديوهان، أحدهما في فندق الشيراتون، والثاني في فندق الفورسيزون، إضافة إلى استديوهات تحليلية في ستاد جابر وملعب نادي الكويت، واستديو خليجي 23 من يوم البحار وهو مشابه لبرنامج بين الشوطين، من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية فجرا.

وسوف تكون هذه البرامج من تقديم مجموعة متميزة من إعلاميي القناة الثالثة.

إضافة إلى وجود شبكة من المراسلين منتشرين في الملاعب والفنادق خلال البطولة.

وأضاف الطراروة أن التعليق على المباريات سيكون من خلال معلقي القناة الثالثة، إضافة إلى محاولات تجري حاليا لاستقطاب بعض المعلقين من دول الخليج، وننتظر الموافقات النهائية.

مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع المعلقين، وتم تزويدهم ببعض التعليمات والتوجيهات.

وأعلن مدير القناة الثالثة أنه تم توفير شاشات خارجية عملاقة للجماهير في موقع يوم البحار، وأسواق المباركية، وستكون هناك برامج مباشرة مع الجماهير، وبعض المسابقات المتنوعة.

كما تم الاتفاق مع بعض الشركات الإعلانية خلال البطولة.

وأشار الطراروة إلى أن القناة ستوفر كل الإمكانيات للقنوات الأخرى التي ستقوم بنقل البطولة منذ لحظة وصول طواقمهم إلى البلاد.

كما وجهت القناة الدعوة لـ 13 شخصية رياضية خليجية، وتم الاتفاق مع 9 منهم وفي مقدمتهم حارس منتخب البحرين السابق حمود سلطان.